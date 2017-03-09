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Оценки матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестером Юнайтед" в первой встрече 1/8. Rusfootball.info выставляет оценки российской команде.
Никита Медведев 3.0 Немного пришлось трудиться молодому голкиперу. В моменте с забитым мячом точно нельзя предъявить претензии к голкиперу. На выходах играл надежно и без лишней нервотрепки.
Тимофей Калачев 4.5 Блестящий матч белорусского полузащитника «Ростова». Практически никаких нареканий по игре в обороне. Очень много проделано работы, как впереди, так и сзади. В атаке многие атаки строились при взаимодействии с Тимофеем. Сделал роскошную передачу на Бухарова, а еще успел наговориться вдоволь с Моуриньо.
Сесар Навас 3.5 Досадная оплошность в обороне при игре один в один с Ибрагимовичем стоило многого. Швед ухитрился обыграть испанца и сделать подарок Мхитаряну. Это одна из грубых ошибок. В остальных эпизодах действовал очень грамотно.
Миха Мевля 4.0 Словенец в очередной раз продемонстрировал высокий уровень игры в обороне. Здорово страховал Тимофея Калачева и совершил несколько своевременных отборов.
Владимир Гранат б/о Владимир очень рано покинул поле из-за травмы. Остается только пожелать скоро выздоровления.
Денис Терентьев 3.5 Хорошо вышел на замену. В моменте с голом даже едва не накрыл удар Мхитаряна, хотя шансов почти не было. Отметился ударом в створ ворот, да и вообще очень хорошо взаимодействовал с Кудряшовым.
Федор Кудряшов 3.5 Федору по ходу матча пришлось занять место Владимира Граната в обороне. Не сказать, что пришлось как-то трудно, но с небольшим давлением на свою зону совладал.
Александр Гацкан 3.5 Опорник получил свою очередную карточку. Из-за этого придется пропустить матч в Манчестере. В игре хорошо боролся в воздухе и мало позволял вольностей в опорной зоне. Прилично пасовал и временами забирался в чужую штрафную.
Кристиан Нобоа 3.0 Неудачный матч для эквадорца. Очень много потерь, связанных с неподготовленными забросами вперед. Большой процент брака в передачах.
Александр Ерохин 3.5 Александр участвовал в нескольких опасных атаках ростовчан, однако с реализацией в этот раз был не очень хорошо. Например, в моменте с плохим ударом шведой. Можно было сыграть гораздо проще и эффективнее. Если брать игру на своей половине поля, то ничуть не уступал в выигранных единоборствах Гацкану.
Александр Бухаров 4.5 Перед матчем Моуриньо выделял Бухарова, как одного из самых опасных игроков. Видимо, Жозе что-то знал. Александр гроссмейстерским образом распорядился шансом, который подарил Калачев и уложил Ромеро в два касания. Принес очень много пользы вверху, что завершалось опасными выпадами на ворота.
Дмитрий Полоз 3.5 Дмитрий в этой встречи старался играть проще и надежнее. Этим объясняется отсутствие обводок. Не всегда все хорошо было с пасом, но несколько опасных атак ему удалось привезти «Манчестеру». Всего две потери – это хороший показатель.
Сердар Азмун б/о Иранец вышел довольно поздно на поле. Имел шанс убежать один на один, но Смоллинг великолепно сыграл в подкате.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Никита Медведев 3.0 Немного пришлось трудиться молодому голкиперу. В моменте с забитым мячом точно нельзя предъявить претензии к голкиперу. На выходах играл надежно и без лишней нервотрепки.
Тимофей Калачев 4.5 Блестящий матч белорусского полузащитника «Ростова». Практически никаких нареканий по игре в обороне. Очень много проделано работы, как впереди, так и сзади. В атаке многие атаки строились при взаимодействии с Тимофеем. Сделал роскошную передачу на Бухарова, а еще успел наговориться вдоволь с Моуриньо.
Сесар Навас 3.5 Досадная оплошность в обороне при игре один в один с Ибрагимовичем стоило многого. Швед ухитрился обыграть испанца и сделать подарок Мхитаряну. Это одна из грубых ошибок. В остальных эпизодах действовал очень грамотно.
Миха Мевля 4.0 Словенец в очередной раз продемонстрировал высокий уровень игры в обороне. Здорово страховал Тимофея Калачева и совершил несколько своевременных отборов.
Владимир Гранат б/о Владимир очень рано покинул поле из-за травмы. Остается только пожелать скоро выздоровления.
Денис Терентьев 3.5 Хорошо вышел на замену. В моменте с голом даже едва не накрыл удар Мхитаряна, хотя шансов почти не было. Отметился ударом в створ ворот, да и вообще очень хорошо взаимодействовал с Кудряшовым.
Федор Кудряшов 3.5 Федору по ходу матча пришлось занять место Владимира Граната в обороне. Не сказать, что пришлось как-то трудно, но с небольшим давлением на свою зону совладал.
Александр Гацкан 3.5 Опорник получил свою очередную карточку. Из-за этого придется пропустить матч в Манчестере. В игре хорошо боролся в воздухе и мало позволял вольностей в опорной зоне. Прилично пасовал и временами забирался в чужую штрафную.
Кристиан Нобоа 3.0 Неудачный матч для эквадорца. Очень много потерь, связанных с неподготовленными забросами вперед. Большой процент брака в передачах.
Александр Ерохин 3.5 Александр участвовал в нескольких опасных атаках ростовчан, однако с реализацией в этот раз был не очень хорошо. Например, в моменте с плохим ударом шведой. Можно было сыграть гораздо проще и эффективнее. Если брать игру на своей половине поля, то ничуть не уступал в выигранных единоборствах Гацкану.
Александр Бухаров 4.5 Перед матчем Моуриньо выделял Бухарова, как одного из самых опасных игроков. Видимо, Жозе что-то знал. Александр гроссмейстерским образом распорядился шансом, который подарил Калачев и уложил Ромеро в два касания. Принес очень много пользы вверху, что завершалось опасными выпадами на ворота.
Дмитрий Полоз 3.5 Дмитрий в этой встречи старался играть проще и надежнее. Этим объясняется отсутствие обводок. Не всегда все хорошо было с пасом, но несколько опасных атак ему удалось привезти «Манчестеру». Всего две потери – это хороший показатель.
Сердар Азмун б/о Иранец вышел довольно поздно на поле. Имел шанс убежать один на один, но Смоллинг великолепно сыграл в подкате.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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