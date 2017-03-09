Оценки матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

"Ростов" сыграл вничью с "Манчестером Юнайтед" в первой встрече 1/8.выставляет оценки российской команде.Немного пришлось трудиться молодому голкиперу. В моменте с забитым мячом точно нельзя предъявить претензии к голкиперу. На выходах играл надежно и без лишней нервотрепки.Блестящий матч белорусского полузащитника «Ростова». Практически никаких нареканий по игре в обороне. Очень много проделано работы, как впереди, так и сзади. В атаке многие атаки строились при взаимодействии с Тимофеем. Сделал роскошную передачу на Бухарова, а еще успел наговориться вдоволь с Моуриньо.Досадная оплошность в обороне при игре один в один с Ибрагимовичем стоило многого. Швед ухитрился обыграть испанца и сделать подарок Мхитаряну. Это одна из грубых ошибок. В остальных эпизодах действовал очень грамотно.Словенец в очередной раз продемонстрировал высокий уровень игры в обороне. Здорово страховал Тимофея Калачева и совершил несколько своевременных отборов.Владимир очень рано покинул поле из-за травмы. Остается только пожелать скоро выздоровления.Хорошо вышел на замену. В моменте с голом даже едва не накрыл удар Мхитаряна, хотя шансов почти не было. Отметился ударом в створ ворот, да и вообще очень хорошо взаимодействовал с Кудряшовым.Федору по ходу матча пришлось занять место Владимира Граната в обороне. Не сказать, что пришлось как-то трудно, но с небольшим давлением на свою зону совладал.Опорник получил свою очередную карточку. Из-за этого придется пропустить матч в Манчестере. В игре хорошо боролся в воздухе и мало позволял вольностей в опорной зоне. Прилично пасовал и временами забирался в чужую штрафную.Неудачный матч для эквадорца. Очень много потерь, связанных с неподготовленными забросами вперед. Большой процент брака в передачах.Александр участвовал в нескольких опасных атаках ростовчан, однако с реализацией в этот раз был не очень хорошо. Например, в моменте с плохим ударом шведой. Можно было сыграть гораздо проще и эффективнее. Если брать игру на своей половине поля, то ничуть не уступал в выигранных единоборствах Гацкану.Перед матчем Моуриньо выделял Бухарова, как одного из самых опасных игроков. Видимо, Жозе что-то знал. Александр гроссмейстерским образом распорядился шансом, который подарил Калачев и уложил Ромеро в два касания. Принес очень много пользы вверху, что завершалось опасными выпадами на ворота.Дмитрий в этой встречи старался играть проще и надежнее. Этим объясняется отсутствие обводок. Не всегда все хорошо было с пасом, но несколько опасных атак ему удалось привезти «Манчестеру». Всего две потери – это хороший показатель.Иранец вышел довольно поздно на поле. Имел шанс убежать один на один, но Смоллинг великолепно сыграл в подкате.