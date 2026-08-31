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Петров рассказал о реакции Батракова на дебют за "Галатасарай"

Полузащитник "Балтики" Максим Петров рассказал, что Алексей Батраков сам стремился продолжить карьеру в "Галатасарае".
Фото: Getty Images
Футболисты обсуждали переход ещё до его завершения, а после дебюта Петров поздравил бывшего игрока "Локомотива".

- Очень рад за Лёху. Я с ним переписывался на эту тему, он очень хотел перейти туда. Смотрел его дебютную игру, очень понравился. Поздравил его с дебютом. Он сказал: "Сначала чуть трясло, но потом было спокойно, - цитирует Петрова "СЭ".

Батраков перебрался в стамбульский клуб в августе и заключил долгосрочный контракт. Первый матч за "Галатасарай" полузащитник провёл против "Гёзтепе" в 3-м туре чемпионата Турции. Батраков появился на поле со скамейки запасных, а его новая команда одержала победу со счётом 3:2.

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