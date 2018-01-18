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Бауэр в АПЛ, Жонатас в Бундеслиге, Сонг в поисках. Судьба безумного шопинга "Рубина"
Летом 2016-го года казанский "Рубин" потратил более 40 миллионов евро на усиление состава и для формирования боеспособной команды пригласил испанского специалиста Хави Грасию. Прошло всего полтора года, а от амбициозного проекта остались лишь ошметки, от которых в "Рубине" сейчас усиленно избавляются. Об очередной истории неадекватного поведения на трансферном рынке - в материале Rusfootball.info
Полтора года назад казанский «Рубин» решил немного поиграть в топ-клуб и в приступе ностальгии по былым «золотым» временам осуществил массовое разбрасывание денег с балкона. Итогом этой странной кампании стало бесславное пребывание на российской земле неплохого, по испанским меркам, специалиста Грасии и ряда футболистов, которые мертвым грузом в итоге повисли на зарплатной ведомости «Рубина».
На выходных состоялся дебют австрийского защитника Морица Бауэра за «Сток Сити». Причем последнюю свою игру Бауэр сыграл в Хабаровске, а теперь вышел на поле в матче против «Манчестер Юнайтед». Нельзя сказать, что австриец дебютировал сильно, на своем фланге обороны ему регулярно приходилось наблюдать у себя за спиной резвых соперников, однако, в фазе атаки Бауэр преуспел и не раз обострял игру «Стока» впереди. Полезные качества Бауэра, его скорость и техника балансировали с тактическими ошибками. Впрочем, в «Рубине» этого хватало, чтобы быть одним из лучших игроков команды. По версии болельщиков, Бауэр стал и вовсе лучшим (вместе с Сосланом Джанаевым, за которого активно голосовал один гениальный паблик) по итогам 2017 года.
Удивительно, но "Рубин" даже сумел заработать на этом трансфере. Бауэра брали за 4 миллиона евро, а продали за 5. И мы будем говорить не о том, что якобы Грасия провалился, что некоторые легионеры в конце концов просто начали отбывать номер на поле. Больше вопросов вызывает менеджмент "Рубина", который выбросил такое количество денег на трансферы и зарплаты (что для нынешних трудных времен вообще напоминает пир во время чумы, вспомните еще и о лимите на легионеров), а потом в течение года решил оперативно уничтожать только-только приобретенные активы. Безумнее выходки были только у "Динамо" времен Федорычева и у "Анжи", когда Керимов внезапно решил сменить курс развития клуба (отправить в ФНЛ).
Самое поразительное, что у Грасии ко второму сезону вполне могла бы уже сформироваться боеспособная команда, этот специалист никогда не давал результат сразу. Грасия относится к типу "строителей", однако, в Казани рассудили по-другому и взглянув на финансовую ситуацию в клубе, просто кинулись в агонию, которая привела к тому, что "Рубин" остался практически вообще без легионеров (Курбан Бекиевичу удалось отвоевать престарелых Наваса и Карадениза и своего любимчика Азмуна). А те, кто пришел в команду летом 2016-го года, разбрелись на все четыре стороны. В любом случае, предлагаем просто насладиться цифрами, а заодно и узнать, чем занимаются нынче друзья Хави Грасии.
Один из тех, кто сумел выжить и после прихода Бердыева. К слову, в прошлом сезоне никто даже не думал, что Бауэр станет одним из ключевых игроков команды, травма Устинова открыла дорогу в состав Морицу, этим шансом австриец воспользовался. Чаще всего Бауэру мешал лимит на легионеров, но, объективно, это был сильнейший правый защитник "Рубина" (хотя выделялся скорее своими атакующими навыками, в оборонительной игре у Бауэра есть серьезные недостатки). Как уже упоминалось выше, Бауэр перешел в "Сток Сити" за 5 миллионов и уже играет в основе. В Казани он оставил о себе хорошую память и дал интервью о том, что в России у него все было прекрасно.
Техничный испанец, который засветился в АПЛ с "Блэкберном" провел солидный отрезок в "Гранаде", где по итогам сезона 2015-16 набрал 6+8 по системе гол+пас. В общем, в Россию приехал технически оснащенный атакующий хавбек, которого Грасия сумел встроить в свои тактические построения. Рочина приносил большую пользу в игре в финальной трети поля, и на пару с Жонатасом образовал неплохую связку, у которой при определенных обстоятельствах была бы перспектива. Однако, неправильный паспорт и зависимость от игровой схемы сделали будущее испанца в клубе очень туманным. Бердыев Рочине не доверял, а недавно заявил, что Рубен уже ищет себе новый клуб. Оптимизация в лучшем виде. Рочина игрок способный, но с жирной личкой.
Лестьенн относится к тому типу футболистов, которые много умеют на поле, но для которых футбол является лишь развлечением и способом заработать денег. Если есть настроение и мотивация, то Лестьенн способен на время даже стать лидером команды. Российским болельщикам до переезда в "Рубин" Лестьенн мог запомниться игрой за голландский "ПСВ", с которым пересекался на групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА. Хитрые люди из "Дженоа" и того же ПСВ не рисковали подписывать с Лестьенном полноценный контракт и брали игрока исключительно в аренду. В "Рубине" же внезапно решили, что в Казани живут уникальные волшебники, и они смогут пробудить в игроке былое стремление к прогрессу. Однако в России Лестьенн занимался тем, к чему привык – ярко играл лишь по большим праздникам, хотя в эти редкие моменты действительно являлся самым креативным игроком команды. Не помогла и весенняя ссылка в дубль за чрезмерное употребление спиртного накануне тренировки. Огромная личка и общий низкий профессионализм игрока вынудили "Рубин" попытаться расстаться с игроком, однако, даже сам Лестьенн не горит желанием менять клуб. Ну кто в здравом уме согласится от такого кусочка пирога? И это не про Лестьенна, это про зарплату. На зимние сборы бельгиец не поехал.
Ну это тот случай, когда у казанцев получился отличный трансфер. Функционал Жонатаса позволяет ему сейчас набить себе цену минимум в 10-15 миллионов, так что «Рубину» даже повезло, что такого форварда удалось выцепить всего за 7 миллионов. Однако, сказка была недолгой, с приходом Бердыева бразилец попал под оптимизацию, поэтому в Казани не стали отказываться от щедрого предложения "Ганновера", где в первой же игре Жонатас оформил дубль. По факту, Жонатас был одним из лучших центрфорвардов российского чемпионата, и с его уходом атаку "Рубина" настигла страшная импотенция. Бердыев даже открыто сожалел об уходе бразильца.
Провел в "Рубине" половину сезона, потом отправился в аренду в "Леванте". Запомнился, кстати, победным голом в Кубке России (казанцы в том сезоне, напомним, дошли до полуфинала, где феерично проиграли "Уралу"). А больше ничем. Летом 2017-го контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию. Бизнес.
Санчес был знаком Грасии по Примере, где защитник одно время неплохо играл за "Малагу" (тех времен, когда клуб рубился в плей-офф Лиги Чемпионов). Но карьера игрока оказалось скомкана бесконечными травмами, после которых Санчес был уже не тот из-за потери стартовой скорости. Санчесу главный тренер доверял, но в тех играх, когда испанец появлялся на поле, он нередко ошибался и никак не мог набрать прежние кондиции. Так защитник и стал очередным грузом на финансах "Рубина" и был сплавлен в "Эспаньол", где сыграл в 2 матчах.
Перуанец интересен хотя бы тем, что в последних версиях Football Manager ему рисуют какие-то сумасшедшие скиллы, что позволяет за копейки подписать Самбрано в крепкий середняк и забыть о всех проблемах в обороне. Однако, реальная жизнь преподнесла болельщикам "Рубина" сюрприз – агрессивный и цепкий в отборе бывший игрок "Айнтрахта" из Франкфурта оказался совершенно ужасен в позиционной игре. Такое, кстати, часто бывает с центрдефами из Южной Америки. Вспоминается Хуан Инсаурральде, блестяще игравший в воздухе и уверенно действовавший в отборе, но пожаривший на ровном месте. Как можно было проглядеть очевидные изъяны в игре перуанца – загадка, но "Рубин" без особого сожаления расстался с защитником летом 2017-го и отправил его в греческий "ПАОК".
Маленькая веселая история, как быть ключевым игроком лондонского "Арсенала", перейти в "Барселону" и деградировать до уровня скамейки запасных "Рубина". И дело не в игровых качествах Сонга, в нашем чемпионате игроков с такой культурой паса просто единицы, а вот раздолбаев – хоть отбавляй. Вот Сонг как раз из этого числа. Вряд ли камерунец приехал в Казань в стремлении вновь напомнить о себе миру. Получилось выбить солидный контракт, из которого Сонг выжимал максимум – нарушал режим, пинал балду на поле, пока зарплата капала на карточку. Иногда даже вспоминал о том, что надо играть в футбол. На зимние сборы Сонг тоже не поехал, скорее всего, осядет где-нибудь в ОАЭ.
К слову, тем же летом "Рубин" увел у "Локомотива" Жемалетдинова, но поскольку речь в материале идет об оптимизации и ликвидации легионеров, то Рифат в этот список не попал, за него говорят паспорт, возраст и, в целом, неплохая статистика. Зарплата Жемалетдинова, кстати, составляет около 500 тысяч евро в год.
Собственно, вот так и сработал полтора года назад менеджмент "Рубина", весь многомиллионный десант в итоге был разогнан, прошлый сезон команда провалила, да и в новом очередная перестройка продвигается очень туго.
В дополнение хочется сказать, что на многомиллионом контракте в Казани сидит Янн М'Вила (4 миллиона евро в год), который тоже дополняет своим присутствием картину абсурда. А еще в прошлом сезоне в заявке клуба числился Владимир Дядюн (1,5 миллиона евро в год).
Занавес.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Полтора года назад казанский «Рубин» решил немного поиграть в топ-клуб и в приступе ностальгии по былым «золотым» временам осуществил массовое разбрасывание денег с балкона. Итогом этой странной кампании стало бесславное пребывание на российской земле неплохого, по испанским меркам, специалиста Грасии и ряда футболистов, которые мертвым грузом в итоге повисли на зарплатной ведомости «Рубина».
На выходных состоялся дебют австрийского защитника Морица Бауэра за «Сток Сити». Причем последнюю свою игру Бауэр сыграл в Хабаровске, а теперь вышел на поле в матче против «Манчестер Юнайтед». Нельзя сказать, что австриец дебютировал сильно, на своем фланге обороны ему регулярно приходилось наблюдать у себя за спиной резвых соперников, однако, в фазе атаки Бауэр преуспел и не раз обострял игру «Стока» впереди. Полезные качества Бауэра, его скорость и техника балансировали с тактическими ошибками. Впрочем, в «Рубине» этого хватало, чтобы быть одним из лучших игроков команды. По версии болельщиков, Бауэр стал и вовсе лучшим (вместе с Сосланом Джанаевым, за которого активно голосовал один гениальный паблик) по итогам 2017 года.
Удивительно, но "Рубин" даже сумел заработать на этом трансфере. Бауэра брали за 4 миллиона евро, а продали за 5. И мы будем говорить не о том, что якобы Грасия провалился, что некоторые легионеры в конце концов просто начали отбывать номер на поле. Больше вопросов вызывает менеджмент "Рубина", который выбросил такое количество денег на трансферы и зарплаты (что для нынешних трудных времен вообще напоминает пир во время чумы, вспомните еще и о лимите на легионеров), а потом в течение года решил оперативно уничтожать только-только приобретенные активы. Безумнее выходки были только у "Динамо" времен Федорычева и у "Анжи", когда Керимов внезапно решил сменить курс развития клуба (отправить в ФНЛ).
Самое поразительное, что у Грасии ко второму сезону вполне могла бы уже сформироваться боеспособная команда, этот специалист никогда не давал результат сразу. Грасия относится к типу "строителей", однако, в Казани рассудили по-другому и взглянув на финансовую ситуацию в клубе, просто кинулись в агонию, которая привела к тому, что "Рубин" остался практически вообще без легионеров (Курбан Бекиевичу удалось отвоевать престарелых Наваса и Карадениза и своего любимчика Азмуна). А те, кто пришел в команду летом 2016-го года, разбрелись на все четыре стороны. В любом случае, предлагаем просто насладиться цифрами, а заодно и узнать, чем занимаются нынче друзья Хави Грасии.
Один из тех, кто сумел выжить и после прихода Бердыева. К слову, в прошлом сезоне никто даже не думал, что Бауэр станет одним из ключевых игроков команды, травма Устинова открыла дорогу в состав Морицу, этим шансом австриец воспользовался. Чаще всего Бауэру мешал лимит на легионеров, но, объективно, это был сильнейший правый защитник "Рубина" (хотя выделялся скорее своими атакующими навыками, в оборонительной игре у Бауэра есть серьезные недостатки). Как уже упоминалось выше, Бауэр перешел в "Сток Сити" за 5 миллионов и уже играет в основе. В Казани он оставил о себе хорошую память и дал интервью о том, что в России у него все было прекрасно.
Техничный испанец, который засветился в АПЛ с "Блэкберном" провел солидный отрезок в "Гранаде", где по итогам сезона 2015-16 набрал 6+8 по системе гол+пас. В общем, в Россию приехал технически оснащенный атакующий хавбек, которого Грасия сумел встроить в свои тактические построения. Рочина приносил большую пользу в игре в финальной трети поля, и на пару с Жонатасом образовал неплохую связку, у которой при определенных обстоятельствах была бы перспектива. Однако, неправильный паспорт и зависимость от игровой схемы сделали будущее испанца в клубе очень туманным. Бердыев Рочине не доверял, а недавно заявил, что Рубен уже ищет себе новый клуб. Оптимизация в лучшем виде. Рочина игрок способный, но с жирной личкой.
Лестьенн относится к тому типу футболистов, которые много умеют на поле, но для которых футбол является лишь развлечением и способом заработать денег. Если есть настроение и мотивация, то Лестьенн способен на время даже стать лидером команды. Российским болельщикам до переезда в "Рубин" Лестьенн мог запомниться игрой за голландский "ПСВ", с которым пересекался на групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА. Хитрые люди из "Дженоа" и того же ПСВ не рисковали подписывать с Лестьенном полноценный контракт и брали игрока исключительно в аренду. В "Рубине" же внезапно решили, что в Казани живут уникальные волшебники, и они смогут пробудить в игроке былое стремление к прогрессу. Однако в России Лестьенн занимался тем, к чему привык – ярко играл лишь по большим праздникам, хотя в эти редкие моменты действительно являлся самым креативным игроком команды. Не помогла и весенняя ссылка в дубль за чрезмерное употребление спиртного накануне тренировки. Огромная личка и общий низкий профессионализм игрока вынудили "Рубин" попытаться расстаться с игроком, однако, даже сам Лестьенн не горит желанием менять клуб. Ну кто в здравом уме согласится от такого кусочка пирога? И это не про Лестьенна, это про зарплату. На зимние сборы бельгиец не поехал.
Ну это тот случай, когда у казанцев получился отличный трансфер. Функционал Жонатаса позволяет ему сейчас набить себе цену минимум в 10-15 миллионов, так что «Рубину» даже повезло, что такого форварда удалось выцепить всего за 7 миллионов. Однако, сказка была недолгой, с приходом Бердыева бразилец попал под оптимизацию, поэтому в Казани не стали отказываться от щедрого предложения "Ганновера", где в первой же игре Жонатас оформил дубль. По факту, Жонатас был одним из лучших центрфорвардов российского чемпионата, и с его уходом атаку "Рубина" настигла страшная импотенция. Бердыев даже открыто сожалел об уходе бразильца.
Провел в "Рубине" половину сезона, потом отправился в аренду в "Леванте". Запомнился, кстати, победным голом в Кубке России (казанцы в том сезоне, напомним, дошли до полуфинала, где феерично проиграли "Уралу"). А больше ничем. Летом 2017-го контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию. Бизнес.
Санчес был знаком Грасии по Примере, где защитник одно время неплохо играл за "Малагу" (тех времен, когда клуб рубился в плей-офф Лиги Чемпионов). Но карьера игрока оказалось скомкана бесконечными травмами, после которых Санчес был уже не тот из-за потери стартовой скорости. Санчесу главный тренер доверял, но в тех играх, когда испанец появлялся на поле, он нередко ошибался и никак не мог набрать прежние кондиции. Так защитник и стал очередным грузом на финансах "Рубина" и был сплавлен в "Эспаньол", где сыграл в 2 матчах.
Перуанец интересен хотя бы тем, что в последних версиях Football Manager ему рисуют какие-то сумасшедшие скиллы, что позволяет за копейки подписать Самбрано в крепкий середняк и забыть о всех проблемах в обороне. Однако, реальная жизнь преподнесла болельщикам "Рубина" сюрприз – агрессивный и цепкий в отборе бывший игрок "Айнтрахта" из Франкфурта оказался совершенно ужасен в позиционной игре. Такое, кстати, часто бывает с центрдефами из Южной Америки. Вспоминается Хуан Инсаурральде, блестяще игравший в воздухе и уверенно действовавший в отборе, но пожаривший на ровном месте. Как можно было проглядеть очевидные изъяны в игре перуанца – загадка, но "Рубин" без особого сожаления расстался с защитником летом 2017-го и отправил его в греческий "ПАОК".
Маленькая веселая история, как быть ключевым игроком лондонского "Арсенала", перейти в "Барселону" и деградировать до уровня скамейки запасных "Рубина". И дело не в игровых качествах Сонга, в нашем чемпионате игроков с такой культурой паса просто единицы, а вот раздолбаев – хоть отбавляй. Вот Сонг как раз из этого числа. Вряд ли камерунец приехал в Казань в стремлении вновь напомнить о себе миру. Получилось выбить солидный контракт, из которого Сонг выжимал максимум – нарушал режим, пинал балду на поле, пока зарплата капала на карточку. Иногда даже вспоминал о том, что надо играть в футбол. На зимние сборы Сонг тоже не поехал, скорее всего, осядет где-нибудь в ОАЭ.
К слову, тем же летом "Рубин" увел у "Локомотива" Жемалетдинова, но поскольку речь в материале идет об оптимизации и ликвидации легионеров, то Рифат в этот список не попал, за него говорят паспорт, возраст и, в целом, неплохая статистика. Зарплата Жемалетдинова, кстати, составляет около 500 тысяч евро в год.
Собственно, вот так и сработал полтора года назад менеджмент "Рубина", весь многомиллионный десант в итоге был разогнан, прошлый сезон команда провалила, да и в новом очередная перестройка продвигается очень туго.
В дополнение хочется сказать, что на многомиллионом контракте в Казани сидит Янн М'Вила (4 миллиона евро в год), который тоже дополняет своим присутствием картину абсурда. А еще в прошлом сезоне в заявке клуба числился Владимир Дядюн (1,5 миллиона евро в год).
Занавес.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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