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Деменко: "Краснодару" нужна только победа в матче с "Ахматом". Тем более они играют дома, при своих болельщиках

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Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между "быками" и "Ахматом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодару" нужен только выигрыш. Он стал сильнее, если брать командные действия. Тем более они играют дома, при поддержке своих болельщиков. Однако всё может быть! "Краснодар" тоже зачастую не так ярко играет, как хочет тренер или сама команда. Всё-таки пропускают голы. Эта показала их последняя игра с "Балтикой", - сказал Деменко.

Встреча "Краснодара" и "Ахмата" пройдет 4 мая на домашнем стадионе "быков", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб борется за чемпионство, за четыре матча до финиша команда занимает второй место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. Столько же очков набрал лидер чемпионата "Зенит", петербуржцы проведут свой матч 6 мая в гостях у воронежского "Факела".

Источник: "Чемпионат"

Краснодар Максим Деменко Ахмат
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