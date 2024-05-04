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Смородская: смысла продлевать контракт Дзюбы с "Локомотивом" не вижу, лучше отпустить

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением по поводу будущего форварда "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Можно ли сказать, что этот сезон — последний для Дзюбы в РПЛ? Наверное, так и будет. Смысла продлевать его контракт с "Локомотивом" не вижу, лучше отпустить. Тогда, когда это было нужно, Артем принес огромную пользу, но сейчас уже в нем нет необходимости. Может, конечно, кто-то Дзюбу и возьмет здесь, но захочет ли он сам? Возможно, пойдет к Слуцкому в Китай", - сказала Смородская.

Контракт Артема Дзюбы с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона, 35-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи за 26 игр. В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах, в которых отличился 8-ю забитыми мячами и пятью ассистами. По информации СМИ форвард может оказаться в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,8 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Локомотив Артем Дзюба
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