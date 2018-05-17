РФС отказался удовлетворить требования Александра Сапеты в отношении "Динамо"

В среду, 16 мая, в Доме футбола состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС, на которых были вынесены следующие решения:1. Прекратить производство по заявлению футболиста-профессионала Катрича А.Н. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта "л" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.2. Отказать в удовлетворении требований футболиста-профессионала Сапеты А.С. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора.3. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Сухарева С.А. в отношении АНО "ФК "Тосно" г. Тосно о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Обязать АНО "ФК "Тосно" г. Тосно выплатить футболисту-профессионалу Лукичеву В.А. задолженность по трудовому договору.4. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Лукичева А.В. в отношении АНО "ФК "Тосно" г. Тосно о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Обязать АНО "ФК "Тосно" г. Тосно выплатить футболисту-профессионалу Лукичеву В.А. задолженность по заработной плате. Обязать АНО "ФК "Тосно" г. Тосно выплатить футболисту-профессионалу Лукичеву В.А. задолженность по компенсации за наем (аренду) жилого помещения за январь, февраль и март 2018 года. Обязать АНО "ФК "Тосно" г. Тосно выплатить футболисту-профессионалу Лукичеву В.А. задолженность по премиальным выплатам. Обязать АНО "ФК "Тосно" г. Тосно выплатить футболисту-профессионалу Лукичеву В.А. проценты за задержку выплаты задолженностей. Применить к АНО "ФК "Тосно" г. Тосно запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО "ФК "Тосно" г. Тосно в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Лукичевым В.А., установленных настоящим решением.