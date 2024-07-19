Матчи Скрыть

Директор "Родины" Зинин: в российском футболе много разнеженных игроков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сравнил футбол в России и в Европе в плане брутальности.
Фото: ФК "Родина"
"Там постоянные стычки, прессинг и все такое. Там большой футбол брутальный. А у нас сейчас много разнеженных игроков в российском футболе. А вот люди, которые играют там, наверху, способны переносить разные тяготы", приводит слова Зинина "Матч ТВ".

ФК "Родина" является частным футбольным клубом из Москвы. В прошлом сезоне, заработав 55 очков за 34 игры, он занял пятое место в Первой Лиге. Этот сезон "Родина" начала с домашней безголевой ничьи против калининградской "Балтики". Следующую игру москвичи снова проведут дома 20 июля против "СКА-Хабаровска".

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится