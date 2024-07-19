"Там постоянные стычки, прессинг и все такое. Там большой футбол брутальный. А у нас сейчас много разнеженных игроков в российском футболе. А вот люди, которые играют там, наверху, способны переносить разные тяготы", приводит слова Зинина "Матч ТВ".
ФК "Родина" является частным футбольным клубом из Москвы. В прошлом сезоне, заработав 55 очков за 34 игры, он занял пятое место в Первой Лиге. Этот сезон "Родина" начала с домашней безголевой ничьи против калининградской "Балтики". Следующую игру москвичи снова проведут дома 20 июля против "СКА-Хабаровска".
Директор "Родины" Зинин: в российском футболе много разнеженных игроков
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сравнил футбол в России и в Европе в плане брутальности.
Фото: ФК "Родина"