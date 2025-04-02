"Чемпионство маловероятно, это все понимают. Необходимо точечно усилить состав. Нужно покупать легионеров, которые на две-три головы выше уровнем. Они принесут пользу команде и научат молодых парней большому футболу", - приводит слова Булыкина "Спорт День за Днем".
После 22-го тура у московского "Локомотива" в активе имеется 40 очков, которые позволяет "железнодорожникам" на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание команды Михаила Галактионова от третьего места составляет 4 очка, а от первого места - 9 очков.
В следующем туре "Локомотив" 5 апреля на своём поле сыграет против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Булыкин рассказал, что нужно "Локомотиву" для завоевания чемпионства
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что нужно московскому "Локомотиву" для завоевания золотых медалей чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Локомотив"