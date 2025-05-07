"Сейчас идут переговоры со многими клубами из разных стран. Здесь не идет речь конкретно о России или только о Европе. Просто ведутся переговоры со многими клубами, и все", - сказал Черышев-старший "Матч ТВ".
Черышев в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе Греции за "Панионис". Клуб уже объявил, что не будет продлевать контракт с российским полузащитником. Летом футболист выйдет на рынок свободных агентов.
Черышев не собирается заканчивать карьеру
Российский футболист Денис Черышев не намерен завершать игровую карьеру, сообщил его отец Дмитрий Черышев.
Фото: РПЛ