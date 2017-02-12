Александр Павленко: хорошо, что выиграли и показали неплохой футбол

Полузащитник "Урала" Александр Павленко прокомментировал победу своей команды в матче против "Зенита-2" (3:1) в рамках Кубка ФНЛ.



"Готовимся к чемпионату, поэтому для нас это была контрольная игра. Хорошо, что выиграли и показали неплохой футбол", - передает его слова официальный твиттер клуба.