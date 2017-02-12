Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Павленко: хорошо, что выиграли и показали неплохой футбол

Полузащитник "Урала" Александр Павленко прокомментировал победу своей команды в матче против "Зенита-2" (3:1) в рамках Кубка ФНЛ.

"Готовимся к чемпионату, поэтому для нас это была контрольная игра. Хорошо, что выиграли и показали неплохой футбол", - передает его слова официальный твиттер клуба.
Теги: Павленко Урал
Сегодня, 09:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.