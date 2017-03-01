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Алексей Ребко: все еще находимся в Турции, но не тренируемся уже третий день
Полузащитник "Луч-Энергии" Алексей Ребко прокомментировал ситуацию с бойкотом тренировок на сборах.
"Мы все еще находимся в Турции, но не тренируемся уже третий день: кто-то играет в баскетбол, кто-то остается в номерах, кто-то просто гуляет. Руководство на это никак не отреагировало. Сборы продлятся до шестого марта. Клуб должен купить нам билеты. Если не купят, то прилетим самостоятельно, наверное. Они обещают выплатить зарплату уже полгода. В настоящее время генеральный директор "Луч-Энергии" не выходит на связь. Мы уже устали искать способ с ними связаться. Ждем каких-то конкретных действий. До губернатора области еще не дошли, но вице-губернатор в курсе всей ситуации. Появились слухи о том, что, возможно, начнутся выплаты за октябрь, но полностью или нет – не знаю", - цитирует Ребко "Спорт-Экспресс".
"Мы все еще находимся в Турции, но не тренируемся уже третий день: кто-то играет в баскетбол, кто-то остается в номерах, кто-то просто гуляет. Руководство на это никак не отреагировало. Сборы продлятся до шестого марта. Клуб должен купить нам билеты. Если не купят, то прилетим самостоятельно, наверное. Они обещают выплатить зарплату уже полгода. В настоящее время генеральный директор "Луч-Энергии" не выходит на связь. Мы уже устали искать способ с ними связаться. Ждем каких-то конкретных действий. До губернатора области еще не дошли, но вице-губернатор в курсе всей ситуации. Появились слухи о том, что, возможно, начнутся выплаты за октябрь, но полностью или нет – не знаю", - цитирует Ребко "Спорт-Экспресс".
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