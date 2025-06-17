"Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в "Зенит", - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее агент нападающего "Рубина" Мирлинда Даку сообщил, что форвард не перейдет в "Зенит", так как не удалось согласовать условия личного контракта футболиста.
В минувшем сезоне нападающий провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 15 забитых голов и 8 результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего албанца, согласно версии Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро, контракт нападающего с казанцами рассчитан до конца следующего сезона.
Медведев прокомментировал срыв трансфера Даку в "Зенит"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал срыв перехода нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"