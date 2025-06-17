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Соснин: если Карпину удастся улучшить игру в обороне, то шансы "Динамо" на чемпионство точно повысятся

Экс-игрок "Динамо" Антон Соснин прокомментировал шансы бело-голубых на чемпионство в следующем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Если Карпину удастся улучшить игру в обороне, то шансы "Динамо" на чемпионство точно повысятся. Это одна из главных проблем в команде. Футболисты хорошие, но какой-то суперигры в обороне, организации в прошлом сезоне мы не увидели. К атаке вопросов нет, там есть группа футболистов, которые могут сделать результат", - цитирует Соснина Metaratings.

Напомним, что 13 июня московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, контракт заключен до лета 2028 года. Российский специалист продолжит занимать аналогичный пост в национальной команде России.

Сегодня, 17 июня, бело-голубые объявили о переходе центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова", предположительная сумма трансфера - 2,8 миллионов евро, контракт с футболистом заключен на три года. По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли 5 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 турах.

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