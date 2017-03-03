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19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (28)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (28)
12:00
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
Алексей Ребко: получили зарплату за октябрь, ждем остальные деньги
Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко сообщил, что игроки команды получили одну зарплату, но продолжают бойкотировать тренировки.
"Выплаты по долгам начались, вчера мы получили первую зарплату за октябрь. Сейчас не тренируемся, ждём остальные деньги", - цитирует Ребко "Чемпионат.сом".
"Выплаты по долгам начались, вчера мы получили первую зарплату за октябрь. Сейчас не тренируемся, ждём остальные деньги", - цитирует Ребко "Чемпионат.сом".
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