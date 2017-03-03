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Алексей Ребко: получили зарплату за октябрь, ждем остальные деньги

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко сообщил, что игроки команды получили одну зарплату, но продолжают бойкотировать тренировки.

"Выплаты по долгам начались, вчера мы получили первую зарплату за октябрь. Сейчас не тренируемся, ждём остальные деньги", - цитирует Ребко "Чемпионат.сом".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
покупай билеты и вали домой.
Регистрация: 6.09.2013
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