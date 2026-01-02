Бурлак назвал главную проблему российского футбола

"Главная проблема российского футбола? Отстранение от международных турниров. Непонятно, развиваемся мы или нет. Мы уже три года в изоляции. Еврокубки всегда были мерилом успеха. В остальном: у нас смотрибельный чемпионат, есть интрига, молодые ребята", - цитирует Бурлака Metaratings.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что Россия вернется на международную арену в 2026 году.
В прошлом году национальная команда России провела десять товарищеских матчей, потерпев лишь одно поражение. Сообщалось, что в 2026 году подопечные Валерия Карпина могут сыграть со сборной, которая сыграет на грядущем чемпионате мира.
Фото: РФС