"Про Станковича могу сказать только положительное. Он сделал нормальную работу, и никакой катастрофы в "Спартаке" не произошло. За последние десять лет там вообще никто не показывал стабильного результата, так что все, что было у него, — вполне закономерно", - цитирует Божовича Sport24.
Деян Станкович был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака" в ноябре 2025 года, сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона команда заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Станкович после ухода из российского клуба стал главным тренером "Црвены Звезды".
После 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
"Никакой катастрофы не произошло". Божович оценил работу Станковича в "Спартаке"
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович оценил работу Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"