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Игорь Черевченко: удаления в составе "Спартака-2" сыграли с нами злую шутку

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал победу над "Спартаком-2" в матче 28-го тура ФНЛ.

"Была очень тяжелая игра. Удаления в составе "Спартака" сыграли с нами злую шутку. После них ребята расслабились и потеряли концентрацию... Что касается голевых моментов, то в таких матчах их много не бывает. "Спартак" владел преимуществом, так как мы отдали инициативу. Мы знали эту команду. К ребятам нет претензий. Игра получилось интересной. Особенно концовка"- цитирует Черевченко пресс-служба ФНЛ.
Теги: Червиченко Балтика Спартак-2
Сегодня, 20:23
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