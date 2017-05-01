Олег Флегонтов: попечительский совет СКА не устраивало качество игры при Гордееве

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов рассказал об отставке главного тренера команды Андрея Гордеева.– Вы сами на все ответили: Попечительский совет клуба не устраивало качество игры команды весной. Перед вторым этапом мы занимали третье место, имея гандикап в 4 очка перед ближайшем преследователем, а сейчас на пятом. Был бы еще результат, но тут ни одного, ни другого. Ошиблись ли с назначением Гордеева? Не стал бы говорить так категорично. А "Спартак" с Эмери ошибся или нет? Один тренер может проявлять себя в одном клубе так, а в другом – по-другому. Это же не слесарь, стоящий у станка и потом выходящий на пенсию. Конечно, у нас есть недовольство работой Андрея Львовича, но при этом сказать, что он не справился, поскольку не знает предмета, было бы согрешить против истины. Я и сейчас считаю, что Гордеев хороший специалист. Григоряна же мы не увольняли: работать в премьер-лиге было его мечтой. Клуб пошел Александру Витальевичу навстречу отпустив его в "Анжи".