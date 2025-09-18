Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Главный тренер "Ростова" прокомментировал победу над "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"
- У нас и "Спартака" было много хороших моментов. Чтобы победить на этом поле, надо прессинговать и иметь чуть-чуть удачи. Команда — мужики! - сказал Альба "Матч ТВ".

"Спартак" потерпел домашнее поражение от "Ростова" 1:2 в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличился Манфред Угальде. За "Ростов" голы забили Даниил Шанталий и Илья Вахания.

"Спартак" и "Ростов" не изменили позиций в группе С Пути РПЛ Кубка России, оставшись на втором и четвертом месте, соответственно.

