- У нас и "Спартака" было много хороших моментов. Чтобы победить на этом поле, надо прессинговать и иметь чуть-чуть удачи. Команда — мужики! - сказал Альба "Матч ТВ".
"Спартак" потерпел домашнее поражение от "Ростова" 1:2 в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличился Манфред Угальде. За "Ростов" голы забили Даниил Шанталий и Илья Вахания.
"Спартак" и "Ростов" не изменили позиций в группе С Пути РПЛ Кубка России, оставшись на втором и четвертом месте, соответственно.
Главный тренер "Ростова" прокомментировал победу над "Спартаком"
