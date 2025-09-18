- Можно сказать, что при таком судействе победа "Ростова" - его подвиг. Что же касается "Спартака", то в целом злую шутку с ним сыграл быстрый гол. Просто великолепный гол Угальде с трёх метров в пустые ворота. И даже получив в перекладину, "Спартак" все равно успокоился: думал, что все пойдет в одну калитку, рано поверил в свою победу. "Ростов" же на Кубок сейчас не играет: будет или не будет результат, нет - и не надо. Нужно в чемпионате спасаться. Но красивые два мяча положили. На мой взгляд, блестяще.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: со "Спартаком" в матче с "Ростовом" злую шутку сыграл быстрый гол, он рано поверил в победу
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-белых" от "Ростова" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Спартак"