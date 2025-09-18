Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
1 - 1 (П 9 - 10) 1 1910
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
РостовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Айнтрахт
3 - 1 3 1
Галатасарай1 тайм

Червиченко: со "Спартаком" в матче с "Ростовом" злую шутку сыграл быстрый гол, он рано поверил в победу

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение "красно-белых" от "Ростова" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Можно сказать, что при таком судействе победа "Ростова" - его подвиг. Что же касается "Спартака", то в целом злую шутку с ним сыграл быстрый гол. Просто великолепный гол Угальде с трёх метров в пустые ворота. И даже получив в перекладину, "Спартак" все равно успокоился: думал, что все пойдет в одну калитку, рано поверил в свою победу. "Ростов" же на Кубок сейчас не играет: будет или не будет результат, нет - и не надо. Нужно в чемпионате спасаться. Но красивые два мяча положили. На мой взгляд, блестяще.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

