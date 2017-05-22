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Вадим Хафизов: к сожалению, не хватило нам "последнего глотка"

Главный тренер "Сокола" Вадим Хафизов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Зенита-2" (0:3).

"В таких играх на первых минутах так ошибаться… Эта ошибка поставила нас в ситуацию, когда пришлось практически сразу менять план игры, идти вперед большими силами, оставлять свободные зоны. В итоге и эмоции перехлестнули, получили удаление. Счет на табло. К сожалению, не хватило нам "последнего глотка", - цитирует Хафизова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Сокол Зенит-2
Сегодня, 00:56
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