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Сергей Чепчугов стал игроком "Енисея"

"Енисей" на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря Сергея Чепчугова.

31-летний футболист подписал контракт на два года.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года.
Теги: Чепчугов Енисей Трансферы
Сегодня, 19:42
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№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: kobr
Он матчей 20 хотя бы сыграл на 7 лет?

14 матчей в РПЛ, а всего 28 матчей за ЦСКА и 5 трофеев - убойная статистика


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: kobr (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (0)

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года.

Он матчей 20 хотя бы сыграл на 7 лет?
Регистрация: 24.10.2006
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 20:16) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
первая ошибка Аленичева))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:55) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Стоило ли столько лет протирать конскую скамейку ? Полное отсутствие честолюбия налицо .


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Не подведи Дмитрия Анатольевича)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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