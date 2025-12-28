В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

"Могу сказать, что с тренером наш клуб определился. Думаю, вскоре все объявим и расскажем. До 31 декабря все будет", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. Сообщалось, что клуб рассматривает Вадима Евсеева и Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала