В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о поиске нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Могу сказать, что с тренером наш клуб определился. Думаю, вскоре все объявим и расскажем. До 31 декабря все будет", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. Сообщалось, что клуб рассматривает Вадима Евсеева и Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

