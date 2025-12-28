Матчи Скрыть

Силкин назвал главное событие 2025 года в российском футболе

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин назвал главное событие в российском футболе за 2025 год.
Фото: ФК "Краснодар"
"Главное событие в 2025 году — чемпионство "Краснодара". Лично для меня это так. Искренне рад за Галицкого, он 100 процентов заслужил это. Уверен, это историческое событие не только для Кубани, но и для всей страны", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

По итогам 18 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе. Команда Сергея Семака занимает второе место и отстает от южан на один балл.

