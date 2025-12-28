"В любом клубе РПЛ он будет усилением". Хомуха - о футболисте ЦСКА

"Мне сложно говорить о физическом состоянии Дивеева. Наверняка "Зенит" не просто так пытается эту сделку осуществить. Значит, у них есть уверенность, что таких проблем будет как можно меньше у него. Дивеев — игрок стартового состава сборной. В любом клубе РПЛ он будет усилением", - цитирует Хомуху "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" и ЦСКА близки к завершению сделки по обмену Лусиано Гонду на Игоря Дивеева. Сообщалось, что оба футболиста согласны на переход, а петербуржцы также доплатят за трансфер центрального защитника.
Игорь Дивеев выступает за красно-синих с лета 2019 года. Всего центральный защитник провел за столичный клуб во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 9 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА