"В любом клубе РПЛ он будет усилением". Хомуха - о футболисте ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне сложно говорить о физическом состоянии Дивеева. Наверняка "Зенит" не просто так пытается эту сделку осуществить. Значит, у них есть уверенность, что таких проблем будет как можно меньше у него. Дивеев — игрок стартового состава сборной. В любом клубе РПЛ он будет усилением", - цитирует Хомуху "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" и ЦСКА близки к завершению сделки по обмену Лусиано Гонду на Игоря Дивеева. Сообщалось, что оба футболиста согласны на переход, а петербуржцы также доплатят за трансфер центрального защитника.

Игорь Дивеев выступает за красно-синих с лета 2019 года. Всего центральный защитник провел за столичный клуб во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 9 миллионов евро.

