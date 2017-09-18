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Валерий Есипов: игрой доволен, результатом на табло – нет

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Валерий Есипов прокомментировал нулевую ничью с "Авангардом" в 14-м туре ФНЛ.

"Игра получилась боевой. В конце могли вырвать победу, когда Концедалов попал в перекладину. Никто не хотел проигрывать, никто не хотел играть вничью. Команда играла с хорошим желанием, с хорошей самоотдачей. Игрой доволен, результатом на табло – нет", - цитирует Есипова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Есипов Ротор Авангард
Сегодня, 20:35
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