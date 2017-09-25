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Безопасность на матче "Арарат" - "Торпедо" обеспечат примерно 600 человек

Примерно 600 военнослужащих, сотрудников полиции, ОМОНа и стюардов обеспечат охрану правопорядка во время матча 10-го тура ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" - "Торпедо", сообщили в пресс-службе "Арарата".

Матч состоится в понедельник на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало - в 19:00 по московскому времени.

"Мы попросили обеспечить особое внимание охране правопорядка в матче против московского "Торпедо". Всего ожидается примерно 600 человек, кто будет обеспечивать правопорядок. Это будут сотрудники полиции, военнослужащие, стюарды и сотрудники ОМОНа. Такое усиление связанно с возможными провокациями и неправомерными действиями со стороны болельщиков, но мы надеемся, что все будет хорошо", - заявили ТАСС в пресс-службе "Арарата".

После девяти туров первенства "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Торпедо" занимает вторую строчку с 20 очками.
Теги: Арарат Торпедо
Сегодня, 20:35
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