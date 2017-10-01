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Валерий Есипов: игрой "Ротора" доволен, результатом – нет

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Валерий Есипов подвел итоги матча ФНЛ против "Луча-Энергии".

"Игрой своей команды доволен, результатом – нет. На мой взгляд, сегодня мы упустили победу. Причем за явным преимуществом. За всю игру мы допустили всего одну ошибку, которая в итоге стоила нам гола. Но то количество моментов, которое мы создали у ворот соперника… У меня даже слов нет. Хочу только сказать, что мои ребята – молодцы, выполнили план на игру. Мы упустили очень важные для нас два очка, но характер снова показали", - цитирует Есипова официальный сайт клуба.
Теги: Есипов Ротор Луч-Энергия
Сегодня, 11:26
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