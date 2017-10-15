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Жолт Хорняк: мы показали, что и на таком сложном поле можно играть в комбинационный и атакующий футбол

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк прокомментировал победу в матче против "Авангарда".

"Благодарю наших болельщиков, которые приехали в Курск. Для нас важна эта поддержка. Благодарю свою команду за сегодняшнюю игру и характер. Мы показали, что и на таком сложном поле можно играть в комбинационный и атакующий футбол. Если бы было немного везения, могли еще в конце забить", - цитирует Хорняка официальный сайт ФНЛ.
Теги: Луч-Энергия Авангард
Сегодня, 10:07
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