"Если когда-нибудь позовут возглавить ЦСКА тренером, соглашусь? Если возникнет такой вариант – конечно!" - передает слова Набабкина "Чемпионат".
Кирилл Набабкин, игравший на позиции крайнего защитника, выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе "армейцев" он провел 324 матча во всех турнирах и отметился 5 забитыми мячами. В красно-синей футболке Набабкин завоевал 9 различных трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.
Набабкин ответил, готов ли в будущем возглавить ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА