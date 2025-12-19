Матчи Скрыть

Набабкин ответил, готов ли в будущем возглавить ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, мог бы ли он когда-нибудь стать главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Если когда-нибудь позовут возглавить ЦСКА тренером, соглашусь? Если возникнет такой вариант – конечно!" - передает слова Набабкина "Чемпионат".

Кирилл Набабкин, игравший на позиции крайнего защитника, выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе "армейцев" он провел 324 матча во всех турнирах и отметился 5 забитыми мячами. В красно-синей футболке Набабкин завоевал 9 различных трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.

