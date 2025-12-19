Смертин рассказал, кто из российских футболистов мог бы успешно играть в АПЛ

- Для меня АПЛ – верхушка клубного футбола. Я считаю, из российских футболистов там мог бы успешно играть Артем Дзюба. Понятно, что не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно.
Артем Дзюба защищает цвета "Акрона" с осени прошлого года. Действующее трудовое соглашение 37-летнего центрального нападающего с клубом истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах за тольяттинскую команду в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Спортс"