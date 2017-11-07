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Валерий Петраков: акция протеста? У меня нет такой информации

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал информацию о возможной акции протеста команды из-за невыплаты зарплат перед матчем 22 тура первенства ФНЛ с "Крыльями Советов".

"Да, ситуация непростая. Обещали, что выплаты будут 30 октября. Есть задержка. Насколько она, не знаю. Надо встречаться с руководством и выяснять ситуацию. Уже в среду у нас игра, а после нее попытаюсь попасть на прием к губернатору области. Акция протеста? У меня нет такой информации. Что-то где-то обсуждается… Не знаю, откуда идут такие разговоры – от болельщиков, может, от игроков? От меня и руководства клуба подобного точно не исходит", - сказал Петраков в эфире "Матч ТВ".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 16:45
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