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СМИ: руководство "Арарата" крайне недовольно поведением Романа Павлюченко

Руководство "Арарата" крайне недовольно поведением нападающего команды Романа Павлюченко, сообщает "Спорт-Экспресс".

35-летний форвард раньше времени улетел в отпуск и выложил фотографии со своего отдыха. После возвращения домой Павлюченко, подписавший контракт с московским клубом 30 мая этого года, ждет серьезный разговор с гендиректором.

В этом сезоне Павлюченко сыграл за "Арарат" 13 матчей и забил 9 голов. Ранее появилась информация, что экс-форвард сборной России может вернуться в "Урал", за который выступал с 2016 по 2017 год. Однако президент клуба Григорий Иванов опроверг эту информацию.
Теги: Арарат Павлюченко
Вчера, 23:28
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(1)
№4 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что за хроника из жизни хорошего нападающего Павлюченко!?
Регистрация: 26.12.2008
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Зря они так scream , а то ведь обидится triumph и расторгнет контракт в след за Маратом joy
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В этом сезоне Павлюченко сыграл за "Арарат" 13 матчей и забил 9 голов

Да пусть хоть бухой на поле выходит с такой статистикой!!! smile Че вам ещё надо?!
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да а чему ему будет?
клуб вроде профессионального статуса не имеет
потому трудятся скорее всего по трудовому договору (предположение)
а у Павлюченко столько юристов, что это максимум разговором и закончится
а то еще что бы в обратную сторону не повернулось


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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