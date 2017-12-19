Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Оренбург" зимой намерен прекратить сотрудничество с шестью игроками

"Оренбург" зимой намерен расстаться с шестью игроками, сообщает "Матч ТВ".

Помимо уже покинувшего команду голкипера Дмитрия Абакумова в этот список, в частности, входят полузащитник Благой Георгиев и защитник Евгений Осипов. Последний после прихода на пост главного тренера Владимира Федотова, как и Абакумов, в конце лета был переведен в дубль. Ему уже подыскивают новое место трудоустройства.

Что касается Георгиева, то болгарин в текущем первенстве ФНЛ из-за травм провел всего 7 матчей. На его счету 1 гол и 1 передача.
Теги: Оренбург Георгиев
Сегодня, 21:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.