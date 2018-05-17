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"Тосно" запретили регистрировать новых футболистов
Палата по разрешению споров РФС запретила клубу "Тосно" и Ленинградской области регистрировать новых игроков.
Причиной такого решения стало то, что клуб не выплатил"Зениту" задолженность по трансферу защитника Евгения Чернова.
"Тосно" уже был наказан подобным образом за невыплату задолженности по контракту полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова.
ТАСС
Причиной такого решения стало то, что клуб не выплатил"Зениту" задолженность по трансферу защитника Евгения Чернова.
"Тосно" уже был наказан подобным образом за невыплату задолженности по контракту полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова.
ТАСС
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