Аршавин назвал главного волшебника в истории футбола

Экс-капитан " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин поделился своим взглядом на самых ярких и талантливых игроков в истории футбола.

Фото: ФК "Зенит"

По мнению Аршавина, сразу два игрока заслуживают этого звания. Он отметил, что каждый из них по-своему повлиял на игру и оставил уникальный след в истории футбола.



- Главный волшебник в истории? Месси. И Роналдиньо. Один играет на результат, другой - на красоту. Но в современном, да и в любом футболе результат важнее красоты. К сожалению, наверное, - сказал Аршавин на ютуб-канале Fonbet.



Напомним, Роналдиньо, выступавший за "Барселону", "Милан" и ряд других клубов, завершил карьеру в январе 2018 года. Месси, который большую часть своей карьеры провёл в "Барселоне", сейчас выступает за команду "Интер Майами".