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Вопрос о переезде "Динамо-СПб" в Сочи и переименовании решен окончательно

По информации "Матч ТВ", вопрос о переезде петербургского "Динамо" в Сочи решен окончательно. В настоящее время улаживаются последние детали.

Клуб поменяет свое название на ФК "Сочи" и будет выступать на стадион "Фишт". Почти все вопросы по ребредингу уже согласованы, равно как проработаны и вопросы логистики, а также взаимодействие с футбольной школой в городе-курорте. Перед командой будет поставлена задача за два года выйти в премьер-лигу.
Теги: Динамо СПБ
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