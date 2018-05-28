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Дмитрий Гунько может возглавить "Балтику" на этой неделе

Новым главным тренером "Балтики" может стать Дмитрий Гунько, у которого 31 мая заканчивается контракт со "Спартаком-2", сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что вторую команду красно-белых будет тренировать Виктор Булатов.

Вопрос с назначением Гунько в калининградский клуб может быть решен в ближайшие дни после его встречи с губернатором области.
Теги: Гунько Балтика
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