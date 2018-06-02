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Валерий Непомнящий: главная цель "Балтики" - выход в РФПЛ

Новый главный тренер калининградской "Балтики" Валерий Непомнящий прокомментировал своё назначение.

"Всё произошло спонтанно. Я даже не советовался с родными, они ещё ничего не знают. Мне позвонили, спросили, готов ли я к возобновлению карьеры. Долго не раздумывая, ответил, что готов. Только что закончилась встреча, на которой мы обсудили все нюансы и ударили по рукам. Создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель – выход в РФПЛ.

Возраст? У меня есть своя теория: в творческих профессиях возраст не очень важен. Государством управлять в этом возрасте можно, а футбольной командой – никак? Я с этим не согласен. Желание и стремление у меня не пропали. Футболом я ещё не насытился. К сложностям готов. Как ни странно, я легко адаптируюсь. Перелёты переношу без всяких проблем. С этим у меня не было сложностей ни в Корее, ни в Японии, ни в Томске.

Я всё время был в футболе – даже не сомневайтесь. Смотрел футбол и со стадиона, и по телевизору. Все до одного матча РФПЛ я видел, хотя мне это и не особенно надо было", - цитирует Непомнящего "Чемпионат.сом".
Теги: Непомнящий Балтика
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