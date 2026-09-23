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Орлов объяснил, почему "Зенит" готов к новому лимиту на легионеров

Геннадий Орлов высказался о составе "Зенита" на фоне ужесточения лимита на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
Футбольный комментатор считает, что петербургский клуб уже располагает необходимым количеством игроков, которые позволяют соответствовать новым требованиям.

- У "Зенита" сейчас как получилось: если брать основной состав, то россиян-то сколько?! Адамов, Дивеев, Карпукас, Глушенков и Соболев. Пять! Ещё у нас есть казахстанский футболист - Нуралы Алип. Значит, шесть!

То есть мы готовы уже играть, как мечтает министр спорта Дегтярёв, чтобы было пять иностранцев и шесть своих, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Радио "Зенит".

После девяти туров петербуржцы занимают пятое место в РПЛ. В нынешнем сезоне лимит уже был ужесточён до семи легионеров, одновременно находящихся на поле.

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