Орлов объяснил, почему "Зенит" готов к новому лимиту на легионеров

- У "Зенита" сейчас как получилось: если брать основной состав, то россиян-то сколько?! Адамов, Дивеев, Карпукас, Глушенков и Соболев. Пять! Ещё у нас есть казахстанский футболист - Нуралы Алип. Значит, шесть!
То есть мы готовы уже играть, как мечтает министр спорта Дегтярёв, чтобы было пять иностранцев и шесть своих, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Радио "Зенит".
После девяти туров петербуржцы занимают пятое место в РПЛ. В нынешнем сезоне лимит уже был ужесточён до семи легионеров, одновременно находящихся на поле.