Павлюченко ответил, будет ли "Спартак" бороться за чемпионство в этом сезоне

"Красно-белые начало и середину проводят очень здорово, а концовку чемпионата в последнее время всегда проваливают как правило. Поэтому сейчас трудно говорить.
А по тому, что команда показывает сегодня, да, можно сказать, что она точно будет бороться за чемпионство с "Зенитом" и "Краснодаром", - сказал Павлюченко "Матч ТВ".
На данный момент команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Красно-белые отстают от "Краснодара", который идет на первой строчке, на 2 балла.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" стал четвертым с 52 очками в своем активе.