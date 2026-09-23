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Павлюченко ответил, будет ли "Спартак" бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший игрок "Спартака" Роман Павлюченко высказался о выступлениях команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Роман Павлюченко считает, что "Спартак" будет бороться за золотые медали чемпионата, если не провалит концовку сезона.

"Красно-белые начало и середину проводят очень здорово, а концовку чемпионата в последнее время всегда проваливают как правило. Поэтому сейчас трудно говорить.

А по тому, что команда показывает сегодня, да, можно сказать, что она точно будет бороться за чемпионство с "Зенитом" и "Краснодаром", - сказал Павлюченко "Матч ТВ".

На данный момент команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Красно-белые отстают от "Краснодара", который идет на первой строчке, на 2 балла.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" стал четвертым с 52 очками в своем активе.

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