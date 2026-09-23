Селюк назвал тренера сборной России Карпина виновным в долгах "Ростова"

- Виновники долгов "Ростова" — Карпин и прошлое руководство команды. Сейчас, я так понимаю, они расчищают то, что было.
Но я думаю, Карпин тогда свалил не из-за того, что ему тяжело было ездить, а просто начали расследование. И так глубоко копнули, что он понял: пора уходить. Поэтому это ещё с тех времён. Там было составлено столько левых контрактов, что для меня неудивительно, что "Ростов" в полной и глубокой заднице, - цитирует Селюка "Советский спорт".
В летнее трансферное окно "Ростов" продал Кирилла Щетинина в "Ахмат" за 2,4 миллионов евро, Илью Ваханию в "Краснодар" за 1,55 миллионов евро, Егора Голенкова в "Балтику" за 1,5 миллионов евро и Максима Турищева в "Факел" за 120 тысяч евро. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что южанам заблокировали счета из-за долгов и у клуба есть финансовые проблемы.
Этим летом в "Ростове" сменилось руководство - генеральным директором клуба стал Андрей Чайка, также команду покинул спортивный директор Алексей Рыскин. После девяти сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе.
Напомним, что Валерий Карпин был главным тренером "Ростова" с 2017 по 2021 год, а также с 2022 по 2025 год. На данный момент он возглавляет сборную России.