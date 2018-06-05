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"Мордовия" продлила контракт с Маратом Мустафиным

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин продолжит работу с клубом.

Как сообщает официальный сайт "Мордовии", 47-летний специалист продлил контракт на один сезон.

Под руководством Мустафина "Мордовия" заняла первое место в зоне "Урал-Поволжье" ПФЛ и спустя год вернулась в ФНЛ.
Теги: Мордовия
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