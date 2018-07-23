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Игорь Шалимов: местами "Химки" показывают то, что мы хотим видеть

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов прокомментировал поражение от "Томи" (0:1) в матче 2-го тура чемпионата ФНЛ.

"Мы показали неплохую игру. То, что хотим видеть от команды, мы сегодня местами увидели. Это быстрая игра низом, но нужно еще быстрее играть. Моменты были, но особой опасности они не несли.

В целом мы довольны и будем стремиться к такой игре.

Обидно, что соперник нанес 1,5 удара и победил. Не повезло. Зато повезло с "Лучом". Поражение всегда неприятно. Но нужно двигаться вперед", - цитирует Шалимова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Шалимов Химки
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