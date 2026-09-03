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Экс-полузащитник "Локомотива" расторг контракт с "Бешикташем"

Жоау Мариу покинул "Бешикташ" спустя два года после перехода в стамбульский клуб.
Фото: Getty Images
Как сообщила пресс-служба турецкой команды, соглашение с 33-летним португальским полузащитником прекращено по взаимному согласию сторон.

В составе "Бешикташа" футболист принял участие в 45 встречах, отметившись десятью голами и пятью ассистами на партнёров. При этом прошлый сезон Мариу провёл в Греции, где на правах аренды представлял АЕК.

В России португалец известен по выступлениям за "Локомотив" в сезоне-2019/20. В его карьере также были "Спортинг", "Бенфика", "Интер" и "Вест Хэм". В составе сборной Португалии Мариу становился чемпионом Европы.

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