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Талалаев назвал проблему "Балтики" в матче с "Крыльями Советов"

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев остался недоволен уверенностью футболистов в кубковой встрече с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Балтика"
Специалист считает, что его команда могла чаще брать игру на себя и действовать сложнее в отдельных эпизодах.

- В концовке матча мы смогли посмотреть, что мы можем в той обойме, которая у нас на подходе, то есть игроки, пришедшие летом, и те, кто сейчас адаптировался. Мне не очень понравилось то, что нам не хватало уверенности в себе. Можно где-то обыгрывать, усложнять, мы не всегда это делали, - передаёт слова Талалаева "Матч ТВ".

За 90 минут команды не забили - 0:0, а в серии пенальти самарцы победили со счётом 5:3. "Крылья Советов" с шестью очками занимают второе место в группе C, "Балтика" с тремя баллами идёт третьей. 14 октября соперники снова сыграют друг с другом в Самаре.

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