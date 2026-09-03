Измайлов - о "Балтике": когда-нибудь гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе будет реальной историей

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов выразил надежду, что в будущем калининградский клуб сможет сыграть в Лиге чемпионов.

Фото: РПЛ

- Когда-нибудь гимн Лиги чемпионов на стадионе "Балтики" будет реальной историей. Мне бы очень хотелось услышать его на нашем стадионе. Это то событие, которое всегда вызывает мурашки и трепет. Это, наверное, самое яркое событие в футболе, - цитирует функционера "Матч ТВ"

Руководитель команды признался, что хотел бы услышать гимн главного европейского клубного турнира на домашнем стадионе "Балтики".В прошлом сезоне "Балтика" финишировала шестой в чемпионате России. После шести туров нынешнего розыгрыша калининградцы набрали 10 очков и располагаются на пятой строчке РПЛ. Российские команды не участвуют в соревнованиях ФИФА и УЕФА с 2022 года.