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Радимов - о "Локомотиве": кроме как борьба за выживание, я ничего не вижу

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов не видит у "Локомотива" перспектив бороться за высокие места с нынешним составом.
Фото: РПЛ
По его мнению, после ухода нескольких игроков москвичи рискуют оказаться среди команд, которые будут решать задачу сохранения места в РПЛ.

- Я не знаю, есть ли у них деньги или нет. Я так понимаю, за счет продажи Батракова и Карпукаса "Локомотив" закрыл какие-то прорехи в бюджете. А дальше с этим составом, кроме как борьба за выживание, я ничего не вижу больше, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

В межсезонье "Локомотив" расстался с Алексеем Батраковым, Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым. Стартовые шесть туров принесли железнодорожникам три очка - команда занимает 14-е место в чемпионате России. Следующий матч москвичи проведут на выезде против "Балтики".

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