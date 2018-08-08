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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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"Томь" впервые теряет очки. Обзор 5-го тура ФНЛ
На фоне фееричного старта московского "Спартака" в Лиге Чемпионов события из мира ФНЛ слегка теряются, но мы все равно предлагаем вам узнать о том, что "Томь" пропустила впервые за пять туров, что "Краснодар-2" очень крут, что Станислав Бучнев повторил корейский трюк Игоря Акинфеева - в общем, нам есть, что рассказать об очередном туре лучшей лиги мира.
Ничья "Томи" и "Балтики"
Команда Василия Баскакова очень удивила своим резвым стартом - четырех сухих победы в четырех матчах резко подняли "Томь" на первое место в таблице. А вот "Балтика", подписавшая кучу игроков с именами, наоборот, старт чемпионата провалила. Первое очко удалось набрать только в прошлом туре, а сама игра команды сейчас больше напоминает мучительные попытки побороть перманентный запор. Впрочем, проблески адекватности наметились уже в игре с лидером, после скучноватого первого тайма "Балтика" сумела продавить хозяев, итогом этого всплеска стал гол Алексея Пугина. Подопечные Непомнящего были очень близки к победе, но все, по традиции, перечеркнул Андрей Буйволов (уже далеко не первая ошибка русского Пуйоля в этом сезоне), заваливший Александра Ставпца в своей штрафной. Сергей Зуйков с точки не промахнулся и установил окончательный счет - 1:1. "Томь" продолжает лидировать, но подпускает к себе преследователей, а "Балтика" плетется на 18 месте.
Уткин - гений. Мы не устанем это повторять
Да, может показаться, что мы слишком много внимания уделяем молодому игроку, но все-таки на данный момент Уткин является одним из лучших игроков лиги. В матче с "Тамбовом" "Краснодар-2" начал ковать железо сразу - уже на 6 минуте мяч в сетку ворот вонзил Сулейманов. На исходе первой половины встречи свой гол забил вышедший на замену Уткин - для Даниила это уже третий гол в сезоне. Стоит отметить, что "Тамбов" имел прекрасные шансы сравнять счет еще до второго пропущенного гола, но хозяев страшно подвела реализация. После перерыва Рыбин сократил разницу в счете мощным ударом со штрафного, и "Тамбов" пошел давить. Хозяева создали массу моментов, но блестящую игру продемонстрировал Матвей Сафонов. 2:1 - "Краснодар-2" побеждает на выезде и забирается на вторую строчку. Кто бы мог подумать...
Зачем нужен "Зенит-2"?
Наверное, для легких проходных игр. Нужно же иногда расслабляться. Если при Радимове "Зенит-2" выдавал интересный футбол и особенно ярко жег на выезде, то в дальнейшем вторая команда сине-бело-голубых начала стремительно деградировать. "Сочи" приехал в "свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желёз" и спокойно размазал команду Горшкова. Еще в первом тайме дубль оформил Максим Барсов, а Анзор Саная сделал разницу в счете разгромной (до этого, причем, умудрился не забить пенальти, ну ничего, Промес тоже вот плохо бьет одиннадцатиметровые). После перерыва "Зениту-2" удалось один мяч оквитать, отличился Воробьев, но в самом конце Никита Бурмистров реализовал пенальти в ворота Никиты Гойло. 4:1 - "Сочи" перемещается на третью строчку в турнирной таблице, а "Зенит-2"... Где-то очень глубоко и надолго.
"СКА-Хабаровск" теряет 2 очка в Тюмени
Команда Передни активно душила хозяев своим прессингом, "Тюмень" вроде бы держалась, но уже на 9 минуте очень странный гол пропустил Станислав Бучнев. Голкипер "Тюмени" поймал мяч в руки после удара со штрафного, а потом выронил его и снаряд закатился в ворота. Что это - ошибка или нечто другое? После пропущенного мяча "Тюмень" совсем развалилась, а "СКА-Хабаровск" имел хорошие шансы убить интригу в матче. Однако, после перерыва хозяева взвинтили темп, завладели центром поля, где куражились Теленков и Чудин, и гости начали прижиматься к своей штрафной. Гол зрел очень долго и все-таки случился на 78 минуте - после навеса Глухова защитнику "Тюмени" Столяренко удалось в условиях мош-пита просунуть мяч в сетку ворот Генералова. 1:1 - закономерный итог, хотя у гостей было больше убойных шансов. Но Бучнев исправился за свою чудовищную ошибку. "Тюмень" продолжает вязнуть в середине таблицы, а "СКА-Хабаровск" спокойно занимает выжидательную позицию на 6 месте.
"Мордовия" выносит "Сибирь", "Чертаново" играет вничью и другие матчи
Дубль бессмертного Руслана Мухаметшина и гол Дворецкова помогли команде Черышева разгромить дома "Сибирь". Снова будоражат сознание цифры посещаемости - 25 тысяч человек, перед таким количеством зрителей не стыдно было закатить три безответных гола.
Забавный матч получился между "Спартаком-2" и "Факелом". Два автогола принесли москвичам победу, причем последний был забит уже после окончания основного времени матча. 2:1 - драматичная победа красно-белых и очередное поражение "Факела".
"Химки" на выезде обыграли "Шинник" со счетом 1:0, "Нижний Новгород" и "Луч" не смогли отказаться от соблазна сыграть нулевую ничью, "Чертаново" и "Армавир" не выявили победителя - 1:1, ну и "Авангард" дома справился с "Ротором" - 1:0.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Ничья "Томи" и "Балтики"
Команда Василия Баскакова очень удивила своим резвым стартом - четырех сухих победы в четырех матчах резко подняли "Томь" на первое место в таблице. А вот "Балтика", подписавшая кучу игроков с именами, наоборот, старт чемпионата провалила. Первое очко удалось набрать только в прошлом туре, а сама игра команды сейчас больше напоминает мучительные попытки побороть перманентный запор. Впрочем, проблески адекватности наметились уже в игре с лидером, после скучноватого первого тайма "Балтика" сумела продавить хозяев, итогом этого всплеска стал гол Алексея Пугина. Подопечные Непомнящего были очень близки к победе, но все, по традиции, перечеркнул Андрей Буйволов (уже далеко не первая ошибка русского Пуйоля в этом сезоне), заваливший Александра Ставпца в своей штрафной. Сергей Зуйков с точки не промахнулся и установил окончательный счет - 1:1. "Томь" продолжает лидировать, но подпускает к себе преследователей, а "Балтика" плетется на 18 месте.
Уткин - гений. Мы не устанем это повторять
Да, может показаться, что мы слишком много внимания уделяем молодому игроку, но все-таки на данный момент Уткин является одним из лучших игроков лиги. В матче с "Тамбовом" "Краснодар-2" начал ковать железо сразу - уже на 6 минуте мяч в сетку ворот вонзил Сулейманов. На исходе первой половины встречи свой гол забил вышедший на замену Уткин - для Даниила это уже третий гол в сезоне. Стоит отметить, что "Тамбов" имел прекрасные шансы сравнять счет еще до второго пропущенного гола, но хозяев страшно подвела реализация. После перерыва Рыбин сократил разницу в счете мощным ударом со штрафного, и "Тамбов" пошел давить. Хозяева создали массу моментов, но блестящую игру продемонстрировал Матвей Сафонов. 2:1 - "Краснодар-2" побеждает на выезде и забирается на вторую строчку. Кто бы мог подумать...
Зачем нужен "Зенит-2"?
Наверное, для легких проходных игр. Нужно же иногда расслабляться. Если при Радимове "Зенит-2" выдавал интересный футбол и особенно ярко жег на выезде, то в дальнейшем вторая команда сине-бело-голубых начала стремительно деградировать. "Сочи" приехал в "свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желёз" и спокойно размазал команду Горшкова. Еще в первом тайме дубль оформил Максим Барсов, а Анзор Саная сделал разницу в счете разгромной (до этого, причем, умудрился не забить пенальти, ну ничего, Промес тоже вот плохо бьет одиннадцатиметровые). После перерыва "Зениту-2" удалось один мяч оквитать, отличился Воробьев, но в самом конце Никита Бурмистров реализовал пенальти в ворота Никиты Гойло. 4:1 - "Сочи" перемещается на третью строчку в турнирной таблице, а "Зенит-2"... Где-то очень глубоко и надолго.
"СКА-Хабаровск" теряет 2 очка в Тюмени
Команда Передни активно душила хозяев своим прессингом, "Тюмень" вроде бы держалась, но уже на 9 минуте очень странный гол пропустил Станислав Бучнев. Голкипер "Тюмени" поймал мяч в руки после удара со штрафного, а потом выронил его и снаряд закатился в ворота. Что это - ошибка или нечто другое? После пропущенного мяча "Тюмень" совсем развалилась, а "СКА-Хабаровск" имел хорошие шансы убить интригу в матче. Однако, после перерыва хозяева взвинтили темп, завладели центром поля, где куражились Теленков и Чудин, и гости начали прижиматься к своей штрафной. Гол зрел очень долго и все-таки случился на 78 минуте - после навеса Глухова защитнику "Тюмени" Столяренко удалось в условиях мош-пита просунуть мяч в сетку ворот Генералова. 1:1 - закономерный итог, хотя у гостей было больше убойных шансов. Но Бучнев исправился за свою чудовищную ошибку. "Тюмень" продолжает вязнуть в середине таблицы, а "СКА-Хабаровск" спокойно занимает выжидательную позицию на 6 месте.
"Мордовия" выносит "Сибирь", "Чертаново" играет вничью и другие матчи
Дубль бессмертного Руслана Мухаметшина и гол Дворецкова помогли команде Черышева разгромить дома "Сибирь". Снова будоражат сознание цифры посещаемости - 25 тысяч человек, перед таким количеством зрителей не стыдно было закатить три безответных гола.
Забавный матч получился между "Спартаком-2" и "Факелом". Два автогола принесли москвичам победу, причем последний был забит уже после окончания основного времени матча. 2:1 - драматичная победа красно-белых и очередное поражение "Факела".
"Химки" на выезде обыграли "Шинник" со счетом 1:0, "Нижний Новгород" и "Луч" не смогли отказаться от соблазна сыграть нулевую ничью, "Чертаново" и "Армавир" не выявили победителя - 1:1, ну и "Авангард" дома справился с "Ротором" - 1:0.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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