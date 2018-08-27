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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рустем Хузин: думаю, что и СКА не потерял два очка, а именно заработал одно
Главный тренер "Луча" Рустем Хузин рассказал о матче против "СКА-Хабаровска".
"Обе команды очень долго входили в игру. Явных голевых моментов не было, может быть в начале поострее выглядели футболисты СКА. У нас в первом тайме были неплохие подходы, и практически не было моментов. Во втором тайме немного перестроились и что-то стало получаться, и достаточно много стандартов было. А так, я думаю, ничья закономерна – команды бились. Пытались играть, конечно, но больше было силовой борьбы. Наша команда пыталась больше внизу играть, Хабаровск больше длинными передачами. При наличии таких двух рослых нападающих, грех этим не воспользоваться, но в сегодняшнем матче результата это не принесло. Это очко для нашей команды оно все равно в копилку. Я думаю, что и СКА сегодня не потерял два очка, а именно заработал", - цитирует Хузина официальный сайт клуба.
"Обе команды очень долго входили в игру. Явных голевых моментов не было, может быть в начале поострее выглядели футболисты СКА. У нас в первом тайме были неплохие подходы, и практически не было моментов. Во втором тайме немного перестроились и что-то стало получаться, и достаточно много стандартов было. А так, я думаю, ничья закономерна – команды бились. Пытались играть, конечно, но больше было силовой борьбы. Наша команда пыталась больше внизу играть, Хабаровск больше длинными передачами. При наличии таких двух рослых нападающих, грех этим не воспользоваться, но в сегодняшнем матче результата это не принесло. Это очко для нашей команды оно все равно в копилку. Я думаю, что и СКА сегодня не потерял два очка, а именно заработал", - цитирует Хузина официальный сайт клуба.
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